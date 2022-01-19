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США пообещали Украине дополнительные $300 млн на оборону и безопасность

США пообещали Украине дополнительные $300 млн на оборону и безопасность
Фото: Brendan Hoffman/Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Власти США будут продолжать поддерживать Украину и выделят дополнительные $300 млн в 2022 году, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы будем продолжать поддержку, которая включает оборонную помощь и помощь по безопасности. Такая поддержка дается со стороны обеих партий США. Это было очевидно во время визита делегации сенаторов вчера, а также во время визита делегации Палаты представителей в декабре. Это сигнал, который дал Конгресс США, что мы продолжаем и продолжим поддерживать Украину в 2022 году, и выделим дополнительные $300 млн", - сказал Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Встреча Блинкена и Зеленского стала продолжением сотрудничества Вашингтона и Киева после переговоров США и РФ в Женеве, заседания Совета НАТО-Россия, встречи ОБСЕ в Вене.

Блинкен также напомнил, что, если РФ усилит агрессию против Украины, США с союзниками и партнерами ответят на это рядом мер. Например, нанесением ущерба российской экономике, усилением военного присутствия в странах НАТО, расположенных рядом с РФ, наращиванием военной помощи Украине. Госсекретарь опять заверил Украину в поддержке Вашингтоном ее территориальной целостности и суверенитета.

США Украина Энтони Блинкен

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