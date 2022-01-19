Зеленский на встрече с Блинкеном попросил помощи в модернизации армии Украины

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой стороны обсудили евроатлантические стремления Украины.

"Наша встреча еще раз подчеркивает мощную поддержку нашей независимости и суверенитета со стороны Соединенных Штатов Америки и подтверждает фундаментальный принцип, что никакие решения по Украине не принимаются без Украины", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства в среду.

Отмечается, что Зеленский через госсекретаря передал слова благодарности президенту США Джозефу Байдену за помощь и поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов на фоне имеющихся вызовов, связанных с безопасностью.

В офисе президента сообщают, что в ходе встречи собеседники обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью вокруг Украины и шагов, предпринимаемых в рамках существующих переговорных форматов, а также других модальностей политико-дипломатического урегулирования.

"Мы хотим активизировать работу всех переговорных форматов и открыть путь к проведению Нормандского саммита", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил важность того, что в течение дня сохраняется режим прекращения огня в Донбассе и что на этой неделе ни один украинский военный не погиб.

"Президент Украины подчеркнул, что будет делаться все необходимое для достижения мира. На это направлен ряд украинских мирных инициатив, внесенных, среди прочего, в рамках трехсторонней Контактной группы", - сообщают в ОП.

Там отмечают, что в ходе встречи подробно обсуждалось двустороннее взаимодействие в сфере безопасности и обороны. В частности, президент Украины подчеркнул важность усиления американской помощи, направленной на улучшение способностей вооруженных сил Украины. "Чтобы делать очень быстрые шаги, чтобы модернизировать армию, нужна помощь, особенно в столь непростые времена", - заявил глава государства.

Он также поднял вопрос поддержки евроатлантических стремлений, в частности, ожиданий Украины от саммита НАТО в Мадриде, и указал на необходимость введения превентивных санкций против РФ.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что "Северный поток - 2" является геополитическим оружием и угрозой энергетической безопасности Украины и Европы. Также собеседники обсудили текущее состояние реализации трансформаций на Украине и затронули вопросы внутриполитической ситуации.

"Для нас важно активизировать экономическое взаимодействие. Мы заинтересованы в практическом, значимом содействии Соединенных Штатов в усилении устойчивости финансовой системы нашего государства", - сказал президент.