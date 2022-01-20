Полицейские, медики и пожарные, пострадавшие в беспорядках в Алма-Ате, получат компенсацию

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате сотрудникам правоохранительных органов, медицинским работникам и пожарным, задействованным в период ЧП, будет оказана материальная помощь, а получившим ранения и травмы - выплачена компенсация, сообщил аким (мэр) мегаполиса Бакытжан Сагинтаев.

"В эти сложные дни общество должно быть уверено - ущерб пострадавшим будет возмещен и оказана поддержка. Первое, сотрудникам правоохранительных органов, медработникам, пожарным, получившим ранения и травмы, будет выплачена компенсация. Тяжелые (ранения - ИФ) - 2 млн тенге, средние - 1 млн, легкие - 500 тыс. тенге", - сказал Сагинтаев на совещании в четверг.

Вместе с тем аким отметил, что будет оказана материальная помощь задействованным в период ЧП сотрудникам правоохранительных органов и медработникам.

"Комиссионно будет возмещен ущерб физическим лицам за поврежденный автотранспорт с учетом страховых выплат. А также будут отремонтированы поврежденные фасады и окна жилых домов горожан. Соответствующая работа уже начата совместно с КСК (кооперативы собственников квартир - ИФ) и жильцами", - сказал он.

Режим ЧП был введен в республике 5 января после того, как начавшиеся в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана) митинги против повышения цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. В некоторых регионах произошли погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Наиболее сильно пострадала Алма-Ата.

В настоящее время ситуация стабильна. Режим ЧП повсеместно завершился 19 января.