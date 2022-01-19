В всех городах и регионах Казахстана снят режим чрезвычайного положения

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Казахстане в полночь завершился режим чрезвычайного положения, введенного президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в ряде регионов страны из-за массовых беспорядков.

В семи регионах Казахстана в 00:00 часов 19 января по местному времени (21:00 мск вторника) истек срок действия режима ЧП, введенного 5 января. В частности, режим ЧП снят в Алма-Ате, Нур-Султане, Жамбылской области, Кызылординской, Атырауской, Алма-Атинской, Мангистауской областях.

Ранее досрочно режим ЧП был отменен в десяти регионах страны: Актюбинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской областях и городе Шымкент.

"Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения", - сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Во время режима ЧП в городах действовал комендантский час, круглосуточное патрулирование, ограничения на передвижения и ряд других запретов.

Между тем, по данным Комитета нацбезопасности, критический "красный" уровень террористической опасности сохраняется в Жамбылской, Алматинской областях и городе Алматы.

Режим ЧП был введен в Казахстане после того, как начавшиеся в городе Жанаозене в Мангистауской области на западе страны митинги против повышения цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. Как заявляют власти, этой ситуацией воспользовались бандиты и террористы, начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Наиболее сильно пострадала Алма-Ата.

В страну были введены силы ОДКБ по просьбе президента Казахстана Токаева.

По последним данным, в результате беспорядков погибли 227 человек. Среди погибших 19 представителей правоохранительных органов, военнослужащих, и двое детей.