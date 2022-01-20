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Странам Балтии разрешили поставку оружия американского производства на Украину

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Государственный департамент США одобрил запрос стран Балтии и разрешил им поставлять летальное оружие американского производства на Украину, сообщило издание Politico.

"Государственный департамент разрешил трем союзникам по НАТО поставлять в Украину противотанковые ракеты и другое оружие американского производства", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в соответствии с правилами экспортного контроля США Литва, Латвия и Эстония должны были получить разрешение госдепартамента, прежде чем передавать свое оружие Украине.

"В ближайшие дни администрация Байдена также начнет процесс поставки в Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму $200 млн ", - отмечают журналисты.

Ранее появилась информация, что Эстония, Литва и Латвия обратились в госдепартамент США с просьбой одобрить передачу ими части имеющегося у них оружия американского производства Украине. В частности, речь шла о поставках противотанковых средств и ракет класса "земля-воздух".

Кроме того, страны Балтии также одновременно запросили возможность разместить на их территориях дополнительные силы НАТО.

США Украина Эстония Литва Латвия

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