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Турчак заявил, что РФ должна поставить ЛНР и ДНР отдельные виды вооружений

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Секретарь генсовета "Единой России", первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Москва должна поставить отдельные виды вооружений самопровозглашенным республикам юго-востока Украины.

"Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности", - сказал Турчак, заявление которого транслировал в среду телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что в "Единой России" с тревогой относятся к "накачиванию" Украины летальным оружием, которое поставляют практически все ведущие страны НАТО в очень больших масштабах.

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По его словам, только в этом году США и Великобритания организовали десятки рейсов на Украину, поставляя ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие, мины и боеприпасы. Также он выразил обеспокоенность тем, что в страну прибывают инструкторы - кадровые военнослужащие НАТО, которые готовят подразделения Украины "к ведению боевых действий в городских условиях".

"В это же время количество обстрелов Луганской и Донецкой областей в разы увеличилось. Гибнут мирные люди. А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс, вооружают нацбаты, для которых герои - Бандера и Гитлер, а свастика - их уважаемый знак", - сказал Турчак.

По его словам, поставки отдельных видов вооружений ДНР и ЛНР из России позволят сдерживать "явно готовящуюся Киевом военную агрессию".

"Надо остановить киевский режим", - сказал политик.

В свою очередь первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров одобрил предложение Турчака.

"Турчак - первый заместитель председателя Совета Федерации, очень уважаемый человек, и, если он это говорит, я думаю, что он делает правильно. В принципе, конечно, мы должны им помочь. Если в ВСУ Украины постоянно идут какие-то вооружения из Великобритании, США, мы же не оставим их (ДНР и ЛНР - ИФ) в беде. Не берданками же им воевать", - сказал Джабаров "Интерфаксу", комментируя слова Турчака.

При этом сенатор отметил, что ему неизвестно, рассматривают ли российские власти в настоящее время такую возможность.

"Я думаю, что если поступит информация, что провокация Вооруженных сил Украины неизбежна или уже началась, мы можем все это дело (поставки оружия - ИФ) ускорить", - предположил Джабаров.

"Как говорил наш президент, если возникнет реальная угроза, тогда мы обязательно вмешаемся и поставим вопрос о государственности такой страны, как Украина", - сказал Джабаров.

Андрей Турчак ЛНР ДНР Донбасс Украина Совфед Единая Россия

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