НАТО проведет в начале марта крупнейшие учения за Полярным кругом

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс готовится провести в марте крупнейшие военные учения за Северным полярным кругом, сообщило в четверг в твиттере постпредство США при НАТО.

"Крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом Cold Response запланированы на начало марта", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что в учениях будут участвовать 35 тыс. военнослужащих из 28 натовских стран.

"В учениях также примет участие американский авианосец USS Harry S Truman", - объявило американское представительство.