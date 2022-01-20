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НАТО проведет в начале марта крупнейшие учения за Полярным кругом

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс готовится провести в марте крупнейшие военные учения за Северным полярным кругом, сообщило в четверг в твиттере постпредство США при НАТО.

"Крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом Cold Response запланированы на начало марта", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что в учениях будут участвовать 35 тыс. военнослужащих из 28 натовских стран.

"В учениях также примет участие американский авианосец USS Harry S Truman", - объявило американское представительство.

НАТО США

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