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Блинкен пообещал скоординированные санкции Запада в случае нападения РФ на Украину

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Санкции Запада в случае вторжения России на Украину не будут одинаковыми, однако их примут скоординированно, меры будут дополнять и усиливать друг друга, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Санкции, возможно, будут не одинаковыми. Но они будут скоординированными", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Берлине.

Он добавил, что рассчитывает на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым проверить, есть ли возможность для дипломатического решения проблем с РФ. "Завтра, когда я встречусь со своим коллегой, будет возможность... увидеть, есть ли все еще возможность дипломатического решения. Это зависит от президента Путина, ему решать", - сказал Блинкен.

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что главы внешнеполитических ведомств РФ и США Лавров и Блинкен в пятницу встретятся в Женеве и обсудят российские предложения по гарантиям безопасности. По словам Захаровой, Москва ждет от Вашингтона "письменного ответа с постатейными комментариями" на проект документа - договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО. Предложения были сделаны 15 декабря 2021 года.

Энтони Блинкен Россия Украина

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