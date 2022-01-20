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Блинкен пригрозил прекратить переговоры с РФ в случае атаки на Украину

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Если Россия нападет на Украину, ее переговоры с Западом о вопросах безопасности будут невозможны, заявил в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Возможность работать с США и нашими союзниками и партнерами в Европе для того, чтобы определить будущее и нашу общую безопасность, будет сведена на нет в случае российской агрессии против Украины", - предупредил глава Госдепа.

На переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым 21 января Блинкен намерен выразить надежду на то, что Москва найдет способ вернуться к выполнению договоренностей, которые она выполняла на протяжении десятилетий, а также к работе с США и Европой по вопросам безопасности.

"Мы можем улучшить наше взаимопонимание, и это, в сочетании с обращением вспять наращивания Россией военных сил у украинских границ, выведет нас из кризиса в ближайшие недели", - сказал он, говоря о перспективах дипломатических контактов с Россией по поводу Украины.

Вместе с тем, по его словам, агрессия против Украины лишь приведет к тому, на что "жалуется" Москва - к укреплению НАТО.

Блинкен добавил, что миру не нужен новый конфликт в условиях пандемии COVID-19 и угрозы климатических изменений.

Госсекретарь отметил, что не рассчитывает на решение всех вопросов на предстоящей встрече с Лавровым, но верит в возможность прогресса.

По его словам, США продолжит диалог с коллегами по международным организациям, таким, как НАТО и ЕС, а у России есть два пути: "путь дипломатии и путь агрессии". В случае, если Россия выберет второе, он пообещал, что США продолжат поддерживать Украину и международных союзников.

США Госдеп Энтони Блинкен Сергей Лавров НАТО Украина

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