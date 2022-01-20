Citi ужесточит экологические требования к клиентам из нефтегазового сектора

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Американский банк Citigroup Inc. предупредил, что ужесточит условия сотрудничества с клиентами из нефтегазовой отрасли, в частности, меняя подход к требованиям по оценке уровня загрязнений, являющейся необходимым критерием для получения финансирования.

В докладе банка говорится, что он намерен добиться "абсолютного сокращения" выбросов от компаний в рамках кредитного портфеля в энергетическом секторе на 29% к 2030 году по сравнению с уровнями 2020 года. При этом банк подчеркнул, что отказ от сотрудничества с нефтегазовыми компаниями, которые не выполнят эти условия, предусмотрен как крайнее средство.

Другие банки сфокусировались на том, чтобы добиться от клиентов сокращения "интенсивности выбросов", а не их уровня в целом. Некоторые активисты в сфере защиты климата утверждают, что этот критерий является менее жестким и недостаточным для борьбы с изменением климата.

Citi сохранил этот критерий для клиентов в электроэнергетическом секторе, поставив условие сократить интенсивность выбросов на 63% для заемщиков в секторе.

При этом в докладе Citi утверждается, что банк намерен добиться нулевого выброса углеродов, связанных со своими операциями по финансированию, к 2050 году, аналогично обещаниям большинства представителей сектора финансовых услуг.

Между тем некоторые активисты в сфере защиты окружающей среды и законодатели обвиняют финансовый сектор в так называемом "зеленом пиаре", говоря, что масштабные обещания, в том числе сократить выбросы, на самом деле являются практически беспочвенными, пока банки продолжают финансировать компании, занимающиеся добычей ископаемых видов топлива. На сжигание ископаемых видов топлива пришлось 74% выбросов парниковых газов в США в 2019 году, согласно данным Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Крупнейшие банки США, включая JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Citi, инвестировали $3,8 млрд в добычу ископаемых видов топлива с 2015 года, когда было подписано Парижское соглашение по климату, согласно данным ряда природоохранных организаций, включая Rainforest Action Network.