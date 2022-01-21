Расстыковку корабля Cargo Dragon с МКС перенесли на сутки

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Расстыковка грузового космического корабля многоразового использования Cargo Dragon американской компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС), планировавшаяся в пятницу, перенесена на сутки, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

"Из-за неблагоприятных погодных условий отложена отстыковка Cargo Dragon компании SpaceX от МКС (...) с пятницы на субботу. Расстыковку теперь планируется осуществить 22 января в 10:40 по времени Восточного побережья США (в 18:40 мск)", - говорится в сообщении.

После схождения с орбиты спускаемый аппарат корабля должен будет приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Cargo Dragon должен доставить на Землю около 2,3 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на МКС.

В настоящее время это единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Он был выведен на орбиту 21 декабря прошлого года ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через день он успешно состыковался с МКС, доставив на станцию более трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения научных экспериментов экипажем станции.

Это был уже 24-й полет "грузовика" SpaceX к МКС и четвертая миссия модифицированного варианта корабля - Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи традиционного захвата рукой-манипулятором Canadarm2 для последующей пришвартовки, как прежний вариант.

Новый грузовой корабль рассчитан на пять полетов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Этот корабль может оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению с 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 был осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции. С октября 2012 года по август 2021 года компания SpaceX осуществила 23 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.