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Корабль Cargo Dragon успешно состыковался с МКС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX, выведенный накануне на орбиту Земли, в среду успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

Стыковка к модулю Harmony американского сегмента станции была осуществлена в автоматическом режиме в 03:41 по времени Восточного побережья США (в 11:41).

"Грузовик" доставил на МКС около 3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Накануне ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, успешно вывела грузовой космический корабль Cargo Dragon на орбиту Земли.

Это уже четвертый полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором по сравнению с первой версией. Данный многоразовый "грузовик" совершает уже свой второй полет к станции.

Новые корабли рассчитаны на пять полетов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями предыдущим вариантом.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 во вторник был проведен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В рамках нынешней миссии Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонны.

С октября 2012 года по август 2021 года компания SpaceX осуществила 24 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.

Cargo Dragon SpaceX МКС

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