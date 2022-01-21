Инфляция в Японии в декабре достигла максимальных за два года 0,8%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в декабре увеличились на 0,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Подъем был отмечен по итогам четвертого месяца подряд и стал максимальным с декабря 2019 года. В ноябре инфляция составляла 0,6%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) увеличились на 0,5% в годовом выражении так же, как и месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,6%, сообщает Trading Economics.

Наиболее сильное влияние на ускорение инфляции в прошлом месяце оказал скачок цен на топливо и коммунальные услуги (на 11,2%). Стоимость продуктов питания в стране подскочила на 2,1% - максимально с августа 2020 года, отдых и развлечения подорожали на 3,9%, образовательные услуги - на 1,2%.

Между тем транспортные и коммуникационные услуги подешевели на 7,5%, медицинское обслуживание - на 0,1%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов и энергоносителей упали на 0,7% по сравнению с тем же месяцем годом ранее после падения на 0,6% в ноябре.