Годовая инфляция в РФ держится чуть выше 8,6%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 11 по 14 января 2022 года составила 0,10%, годовая инфляция в РФ на 14 января составила примерно 8,62%, сообщил в среду Росстат.

"Укороченная неделя" замера динамики цен в четыре дня связана с праздниками и сдвигом еженедельной регистрации потребительских цен с понедельника на пятницу.

Как сообщалось, Росстат с 2022 года изменил методику расчета еженедельной оценки индекса потребительских цен, которая теперь рассчитывается по тому же алгоритму, что и месячный ИПЦ, - по формуле Ласпейреса. При этом регистрация розничных цен и тарифов теперь осуществляется в пятницу (а не в понедельник). "Это позволяет учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник (36% от всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу", - поясняли в Росстате.

За предыдущий период с 1 по 10 января 2022 года (из-за праздников - наоборот, более длинный, чем неделя, период) рост цен равнялся 0,56%.

С начала года к 14 января цены выросли на 0,66% - практически как за весь январь 2021 года (0,67%).

Среднесуточный рост цен за 14 дней января 2022 года, по данным Росстата, составил 0,047% (против 0,32% за 18 дней января 2021 года).

Из этих данных следует, что годовая инфляция в РФ на 14 января составила примерно 8,62% после 8,61% на 10 января и 8,39% на конец декабря.

За период с 11 по 14 января значительно выросли цены: на макаронные изделия - на 0,7%, муку пшеничную - на 0,6%, сахарный песок - на 0,5%, гречку - на 0,4%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились с 11 по 14 января на 0,9%, в том числе на капусту - на 2,1%, помидоры - на 2,0%, свеклу - на 1,3%, бананы - на 1,1%, морковь - на 0,7%, яблоки и огурцы - на 0,6%, картофель - на 0,3%, лук - на 0,1%.

Одновременно снизились цены на яйца - на 1,1%, на пшено - на 0,9%, на мясо кур - на 0,4%.

Из непродовольственных товаров значительно выросли цены на смартфоны - на 0,9% и электропылесосы - на 0,8%.

Цены на бензин с 11 по 14 января увеличились на 0,1%, на дизельное топливо - на 0,2%.

Средняя стоимость поездок на отдых в Турцию увеличилась на 0,4%.

Как сообщалось, Банк России 17 декабря ожидаемо принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - с 7,5% до 8,5%. Таким образом, ставка за год удвоилась: на последнем заседании в декабре 2020 года ЦБ оставил ее без изменений на уровне 4,25%.

При этом ЦБ, с одной стороны, в сигнале о будущей направленности ДКП сохранил ярко выраженную ястребиную окраску: регулятор по-прежнему "допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". С другой стороны, впервые с июля возможное повышение ставки упоминается в единственном числе - в сентябре и октябре регулятор использовал множественное.

Впрочем, действительно ли это значимое смягчение тональности - утверждать сложно, так как на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что единственное число в новом заявлении вовсе не исключает множественного числа в повышении ставки в 2022 году.

ЦБ при этом сохранил свой прогноз по инфляции на 2022 год в интервале 4-4,5%. Прогноз правительства РФ по инфляции в 2022 году равен 4,0%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции на 2022 год значительно выше и равняется 5,1%.