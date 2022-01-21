Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:11Заразились
на 20.01В России 10 938 261+38 850В мире 342 503 171+3 521 907

Криптовалюты падают в цене вслед за фондовым рынком и на новостях из России

Криптовалюты падают в цене вслед за фондовым рынком и на новостях из России
Фото: Yuriko Nakao/Getty Images

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Основные криптовалюты мира дешевеют в пятницу вслед за падением фондового рынка США на ожиданиях скорого повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС), пишет CNBC.

ЭкономикаЧерный крипточетверг: ЦБ предложил запретить в России майнинг и обращение криптовалютЧерный крипточетверг: ЦБ предложил запретить в России майнинг и обращение криптовалютЧитать подробнее

Курс биткойна теряет в цене 8% на торгах в пятницу и составляет $38709 (к 09:42 по Москве), стоимость эфира (Ethereum) опустилась более чем на 9%, до $2853. С рекордного ноябрьского пика биткойн потерял более 40% стоимости.

За последние сутки капитализация мировых криптовалют рухнула примерно на $147 млрд, по данным Coinmarketcap.com.

Цифровые валюты часто используются в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков, однако аналитики отмечают, что вероятность более "ястребиной" позиции Федрезерва может стать негативным фактором для биткойна и других криптовалют.

Динамика биткойна в текущем году практически идентична колебаниям американского фондового индекса Nasdaq Composite, в составе которого преобладают акции технологических компаний. Индикатор опустился на 9,5% с начала года и вступил в фазу коррекции.

Настроения на традиционных рынках и рынках криптовалют могут обоюдно влиять на их динамику, говорят аналитики Международного валютного фонда (МВФ). "Резкое снижение цен на биткойн может усилить бегство инвесторов от риска и привести к сокращению инвестиций на фондовых рынках", - написали эксперты.

Между тем доходность гособлигаций США снижается после достижения двухлетнего максимума в начале недели, и, по мнению старшего аналитика Oanda Эдварда Мойи, "немного разочаровывает, что биткойн не отреагировал более позитивно на изменение тренда в доходности Treasury".

Накануне эксперт спрогнозировал, что цена биткойна может опуститься ниже $40 тыс. после публикации доклада ЦБ РФ. В докладе сказано, что широкое распространение криптовалют создает значительные риски для российского финансового рынка, которые могут нести системные угрозы при отсутствии ограничений и дальнейшем росте объемов инвестирования в криптовалюты российскими гражданами.

Россия входит в тройку мировых лидеров по майнингу биткойнов, добавил Мойя.

биткойн эфир bitcoin ethereum

Новости по теме

Новости

Axiom Space наметила на 31 марта первый полет полностью коммерческого экипажа к МКС

Axiom Space наметила на 31 марта первый полет полностью коммерческого экипажа к МКС
Массовые протесты в Казахстане

Токаев назвал недопустимым нынешний уровень социального неравенства

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 342,5 млн

Два дивизиона С-400 направили с Дальнего Востока на учения в Белоруссию

Что случилось этой ночью: пятница, 21 января

Посол РФ заявил, что США пытаются свести дискуссию о безопасности к проблеме Украины

Посол РФ заявил, что США пытаются свести дискуссию о безопасности к проблеме Украины

Times сообщила о планах Британии направить сотни военных в соседние с Украиной страны

Блинкен поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Лавровым

Блинкен поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Лавровым

США выдвинули обвинения против четырех белорусов в связи с посадкой самолета Ryanair

Страны Балтии с разрешения США смогут поставлять Украине комплексы Javelin и Stinger

Страны Балтии с разрешения США смогут поставлять Украине комплексы Javelin и Stinger
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });