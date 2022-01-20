Черный крипточетверг: ЦБ предложил запретить в России майнинг и обращение криптовалют

Фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Надеждам на то, что Россия, находясь в недоброжелательном окружении участников традиционного мирового финрынка, будет всеми силами развивать рынок альтернативный, не суждено сбыться. Центробанк 20 января опубликовал доклад, в котором камня на камне не оставил от криптовалютной индустрии, пройдясь по всем многочисленным ее рискам - от очевидных до неожиданных, и предложил жесткий вариант регулирования.

Документ носит название "доклад для общественных консультаций", но категоричность, с которой ЦБ прошелся по рынку криптовалют, оставляет мало сомнений в том, что исход обсуждения радикальных предложений регулятора для него самого уже ясен.

Авторы доклада не забыли ни одной потенциальной криптоугрозы: тут и стабильность финансовой системы страны, и благосостояние граждан вкупе с социальными рисками, и широкий спектр преступной деятельности, и суверенитет денежно-кредитной политики и национальной валюты, и разгон глобальной инфляции из-за спровоцированного разнузданным майнингом дефицита полупроводников, и даже вред для экологии. Не упомянуто разве что финансирование нежелательных организаций - аргумент, которым, по данным источников Bloomberg, силовики воспользовались, чтобы настроить ЦБ на максимально жесткую волну.

Доклад призван начать дискуссию о мерах регулирования рынка криптовалют, ЦБ был бы рад, если его скептический настрой разделили и другие ведомства. "Что касается ФСБ, вообще Банк России достаточно давно уже говорил, что риски криптовалют мы считаем высокими, мы скептически относимся к развитию этого рынка. Это наша позиция. При этом нам приятно, если другие органы власти ее разделают, и наш доклад как раз является отправной точкой для обсуждения мер", - прокомментировала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова появившуюся в день выхода доклада версию, что именно ФСБ убедило Банк России поддержать полный запрет криптовалют в РФ.

Если предложения ЦБ будут реализованы, и майнинг криптовалют, и участие в их обращении в России будут запрещены. Использовать инфраструктуру внутреннего финрынка нельзя будет даже для хранения криптовалют, не говоря уже об обмене. На стейблкойны, менее "токсичные" - по сравнению с необеспеченными криптовалютами - для классической финансовой системы, ЦБ тоже смотрит с опаской. Так что энергосистема Иркутской области, изнывающая под гнетом майнеров, вскоре вздохнет спокойно, а цифровой рубль ЦБ сможет не опасаться конкуренции из "серой" зоны финрынка.

Исчадие ада

Согласно действующему российскому законодательству, покупать криптовалюту на зарубежных рынках ни физическим, ни юридическим лицам не запрещено, запрещен ее выпуск на отечественных площадках и использование как средства платежа внутри РФ. В итоге российская финансовая инфраструктура может использоваться для покупки криптовалют в двух случаях: когда физлица, используя счет в российском банке, приобретают криптовалюту напрямую через работающие за рубежом криптобиржи, криптообменники и онлайн-кошельки, либо когда российские финансовые компании предлагают инвесторам купить продукты, где базисным активом являются криптовалюты.

Настороженности в отношении криптовалют ЦБ никогда не скрывал, а ближе к концу прошлого года постепенно начал готовить рынок к запретительным инициативам.

"Вы знаете наше отношение к криптовалютам, мягко скажем, скептическое, связанное с тем, что это большие риски для розничных инвесторов, волатильность очень большая этого актива. Криптовалюты часто используются для нелегальных операций криминального характера, непрозрачные, поэтому мы не можем приветствовать инвестиции в такого рода активы. И мы выступаем за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой, это реализовать вполне можно", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке в декабре.

Криптоугрозы

Широкое распространение криптовалют создает значительные риски для российского финансового рынка, они могут усилиться и нести системные угрозы при отсутствии ограничений и дальнейшем росте объемов инвестирования в криптовалюты российскими гражданами, масштабном вовлечении в рынок банков и других финансовых организаций, говорится в докладе. Объем операций российских физических лиц с криптовалютами, по данным опроса банков, может достигать $5 млрд в год (около 350 млрд рублей).

Регулятор выделяет три основные угрозы в связи с распространением криптовалют в России: угроза для благосостояния граждан, для финансовой стабильности и угроза расширения нелегальной деятельности.

Риски криптовалют для частных инвесторов связаны с возможностью полной потери вложений в криптовалюты из-за высокой волатильности. Курс криптовалют зависит от их признания в обществе, информационного фона и возможности использования для совершения различных операций (в том числе в рамках противоправной деятельности). Рост рынка криптовалют во многом отражает формирование пузыря на рынке. Заявления публичных лиц, касающиеся криптовалют, сообщения в медиа и прочие события способны вызвать бум или обрушить рынок криптовалют за короткое время.

ЦБ отмечает, что функционирование криптовалют схоже с функционированием финансовых пирамид: рост их цены поддерживается спросом со стороны вновь входящих на рынок участников. Лица, которые стали инвесторами давно, продают криптовалюту по высокой цене и фактически делают это за счет новых участников. Рано или поздно такая пирамида может обрушиться, а ее участники потеряют свои средства. Потеря интереса инвесторов к определенной криптовалюте или ограничения со стороны государств могут не только оказать серьезное влияние на цену криптовалюты, но и привести к резкому падению ее стоимости и полной потере вложенных средств. Особенно опасной проблема может стать при приобретении криптовалют с привлечением заемных средств.

Кроме того, потенциальное использование криптовалют в качестве средства платежа за товары и услуги создает риск подрыва денежного обращения и утраты суверенитета национальной валюты. Данная проблема (криптоизация) аналогична проблеме валютизации, которая в первую очередь характерна для стран с формирующимися рынками, отмечает ЦБ. Высокий уровень валютизации или криптоизации означает, что эффект от проведения денежно-кредитной политики центрального банка будет очень ограниченным, а уровень инфляции - постоянно повышенным. Для сдерживания инфляции необходимо будет поддерживать на постоянной основе более высокий уровень ключевой ставки. Это снизит доступность кредитования для граждан и бизнеса.

Также вследствие перетока капитала из традиционной финансовой системы на криптовалютный рынок существует риск снижения объемов финансирования реального сектора экономики. Отток средств из традиционных ценных бумаг (акций, облигаций) в криптовалюты приведет к падению капитализации российского фондового рынка и ограничит возможности эмитентов по привлечению инвестиций. Это негативно отразится на развитии экономики, снизит потенциальные темпы роста доходов граждан и увеличит безработицу.

С точки зрения платежного баланса массовая покупка населением криптовалюты означает отток капитала из страны, ослабление курса рубля. Однако в отличие от фиатной валюты и ценных бумаг, приобретаемых на зарубежных рынках, которые могут быть реализованы населением во время волатильности и сыграть позитивную контрциклическую роль в условиях кризиса, данные средства могут быть потеряны безвозвратно и, наоборот, усилить шоки в финансовой системе в условиях кризиса. Рост популярности криптовалют увеличивает риск перетока средств из банковских депозитов в сегмент криптовалют, который может казаться инвесторам более привлекательным с точки зрения доходности. Снятие гражданами средств с депозитов для приобретения криптовалюты грозит рисками ликвидности банков, необходимостью поиска альтернативных источников финансирования и их удорожанием и в конечном итоге - снижением финансовой устойчивости банков.

ЦБ указывает, что в силу анонимного характера криптовалюты массово используются для проведения платежей в рамках преступной деятельности (отмывание доходов, полученных преступным путем, наркоторговля, финансирование терроризма, незаконная продажа оружия, нелегальный вывод средств за рубеж, вымогательство, коррупция и т.д.). При этом, несмотря на открытый характер технологии распределенного реестра, на текущий момент не существует подходов, позволяющих деанонимизировать всех участников операций с криптовалютами. Сохранение анонимности при получении транзакций, в особенности с использованием различных сервисов, позволяющих скрыть первоначальный источник криптовалюты, дает возможность как мошенникам, так и торговцам запрещенными товарами и услугами значительно усложнять работу правоохранительных органов.

Регулятор указывает и на другую проблему, которую создает повышенное потребление электроэнергии в процессе майнинга криптовалют. Это способствует увеличению углеродного следа, что явным образом противоречит целям глобальной повестки в области устойчивого развития. На Россию приходится свыше 11% мировых вычислительных мощностей, используемых для майнинга биткойна. Таким образом, тенденция к увеличению доли России в общем объеме майнинга способна увеличить углеродный след страны и препятствовать достижению намеченных целей в области устойчивого развития. Повышенный спрос на графические адаптеры и специализированное оборудование для майнинга стал одним из факторов дефицита полупроводников, в результате которого значительно снизились объемы производства чипов для иных целей. Кризис полупроводников оказывает влияние на различные виды деятельности по производству товаров, в которых используются элементы вычислительной техники (например, автомобили), а также сферы, непосредственно использующие персональные компьютеры для осуществления сложных вычислений. Эти тенденции оказывают дополнительное инфляционное давление в мировой экономике.

Все, что не запрещено, будет запрещено

Банк России, всегда скептически относившийся к криптовалютам, предложил жесткий вариант регулирования этого рынка - ввести запреты на большинство операций с ними в России: майнинг, выпуск, обращение, обмен.

По мнению регулятора, следует ввести ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами - резидентами.

Также необходимо установить запрет на организацию выпуска, выпуск, организацию обращения криптовалют (в том числе криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами) на территории России, установить ответственность за нарушение этой нормы. "Должны быть выработаны механизмы выявления операций и лиц, их осуществляющих, после введения запрета; выработаны механизмы блокировки операций, направленных на покупку или продажу криптовалюты за фиатную валюту. Должен быть определен уполномоченный орган (органы), на который будут возложены полномочия по реализации мер", - отмечает ЦБ.

Кроме того, Банк России предлагает ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и инфраструктуры финансового рынка для осуществления любых операций с криптовалютой (приобретение, осуществление платежей и переводов, отчуждение, содействие оказанию услуг хранения и принятию рисков через деривативы).

При этом, комментируя возможное наказание за оборот и майнинг в России криптовалют, ЦБ предложил достаточную мягкую меру - штрафы. "Этот вопрос вы слишком рано задаете, мы видим все-таки ответственность в виде штрафов, но нужно будет обсуждать этот вопрос с другими заинтересованными сторонами", - сказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности введения уголовной ответственности за использование и майнинг криптовалют на территории России.

ЦБ признает, что из-за глобального характера криптовалют и различий в регулировании в разных странах возникает риск регуляторного арбитража, то есть перетока операций в юрисдикции с более лояльным регулятивным режимом. Поэтому Банк России считает целесообразным продолжить работу по совершенствованию взаимодействия как с национальными регуляторами, так и с международными организациями в целях гармонизации подходов. По мнению ЦБ, надо также обеспечить получение на регулярной основе у иностранных платежных систем информации о совершении платежей резидентами РФ по покупке криптовалюты (зарубежные платежные системы уже маркируют такие операции, напомнил ЦБ). Регулятор также выступает за информационный обмен с Росфинмониторингом и ФНС, при этом взаимодействие с налоговой службой может включать предоставление информации о факте владения гражданами криптовалютой (если они захотят ее задекларировать).

Существенные риски для экономики и финансовой стабильности ЦБ видит также в майнинге криптовалют и предлагает ввести соответствующий запрет.

Разделяй и властвуй!

Владеть криптовалютами ЦБ запрещать не собирается: граждане могут покупать их в иностранных юрисдикциях. Регулятор предлагает ввести запрет на использование российской инфраструктуры для операций с этими активами, заявила Данилова.

"Мы не предлагаем ввести запрет на владение криптовалютами со стороны граждан. Это, естественно, возможно делать в иностранных юрисдикциях", - сказала она.

При этом глава департамента ЦБ в очередной раз обратила внимание на то, что криптовалюты несут значительные риски. "Эти риски также связаны с приобретением криптовалюты в иностранных юрисдикциях, на иностранных криптобиржах: это и мошенничество, и сложности с отстаиванием своих прав. Поэтому мы продолжаем, как и иностранные регуляторы, обращать повышенное внимание на эти риски", - отметила она.

"Как орган, ответственный за финансовую стабильность в России, как регулятор финансового сектора в России, мы считаем очень важным сделать запрет на использование российской финансовой инфраструктуры для приобретения криптовалюты. Мы считаем, что это поможет снять существенную часть рисков и привести к тому, что такой популярности криптовалюты не будет", - пояснила Данилова.