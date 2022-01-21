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В Брест прибыл эшелон с российскими самоходными артиллерийскими установками

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Брест в пятницу прибыл очередной эшелон с российскими военнослужащими и военной техникой для участия в совместном белорусско-российском учении, сообщили в министерстве обороны Белоруссии.

Согласно опубликованным Минобороны фотографиям, в Брест прибыл эшелон с российскими самоходными артиллерийскими установками.

Как сообщалось, до 9 февраля Белоруссия и Россия проведут проверку сил и средств реагирования Союзного государства, с 10 по 20 февраля - совместное учение "Союзная решимость-2022". В Белоруссии будут задействованы пять военных полигонов и четыре аэродрома.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу посещает Брестскую область. В Лунинецком районе он посетит несколько военных объектов, проведет совещание по укреплению военной безопасности страны.

Белоруссия Брест

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