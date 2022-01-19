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Первые подразделения войск РФ прибыли на учения в Белоруссию

Первые подразделения войск РФ прибыли на учения в Белоруссию
Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Белоруссию на учения со штатной техникой и вооружением прибыли первые подразделения Вооруженных сил России, которые будут задействованы в совместном учении "Союзная решимость-2022", сообщили в Минобороны РФ в среду.

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"Первые подразделения войск Вооруженных сил Российской Федерации, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, прибывают в республику Белоруссия", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Подразделения Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, со штатной техникой и вооружением совершили марш комбинированным способом своим ходом и железнодорожным транспортом на незнакомые полигоны к местам выполнения учебных задач на территории республики Белоруссия", - сказали в Минобороны РФ.

Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности в Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".

В Минобороны РФ заявили, что планируемые крупные совместные учения с Белоруссией не противоречат Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Совместные учения РФ и Белоруссии

18 января заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа и завершится 20 февраля.

Для проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства на белорусскую территорию перебазируют 12 истребителей Су-35, два дивизиона зенитной ракетной системы большой дальности С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион с комплексами ПВО малой дальности "Панцирь-С", сказал тогда Фомин.

14 января Минобороны России заявило о начале внезапной проверки войск Восточного военного округа.

"Ряд соединений и воинских частей Восточного военного округа в рамках внезапной проверки совершают марши комбинированным способом на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач", - сообщили в военном ведомстве 14 января.

Минобороны РФ 14 января распространило видео начала внезапной проверки войск Восточного военного округа. На кадрах военные ведут погрузку бронетехники, в частности, танков и бронетранспортеров, а также автомобильной техники на железнодорожные эшелоны.

Совместные военные маневры России и Белоруссии не должны вызывать какой-либо обеспокоенности, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Так он ответил на просьбу прокомментировать звучащие из Вашингтона заявления о том, что российско-белорусские учения могут быть подготовкой к вторжению на Украину.

"С Белоруссией у нас Союзное государство, есть соответствующие планы, эти планы должны выполняться. Проводятся разного рода мероприятия, среди этих мероприятий бывают и внезапные проверки, и многое другое", - пояснил Рябков.

Белоруссия Минобороны РФ Россия Украина

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