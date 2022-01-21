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Toyota приостановила работу 11 заводов в Японии из-за нехватки компонентов

Toyota приостановила работу 11 заводов в Японии из-за нехватки компонентов
Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp сообщил о приостановке работы 11 заводов в Японии из-за нехватки автокомпонентов, в частности, микропроцессоров.

В сообщении компании уточняется, что производство будет остановлено в пятницу, субботу и понедельник.

Ранее Toyota также сообщила об аналогичных мерах, запланированных на февраль. Однако февральские остановки производства будут произведены на 8 из 14 заводах компании в стране, включая линии по выпуску гибридных моделей Prius и автомобилей люкс-класса Lexus.

Таким образом, с учетом последних изменений в графике производства, выпуск автомобилей Toyota в январе уменьшится на 47 тыс. машин. Всего в текущем финансовом году, который закончится в марте, компания произведет меньше 9 млн автомобилей – прогнозируемого показателя.

Между тем дефицит компонентов – не единственная причина, по которой компании пришлось закрывать свои заводы ранее. Распространение COVID-19 среди работников также приводило к этому. В начале этой недели 14 рабочих на заводе в городе Тойота заразились коронавирусом, в результате чего работа была приостановлена на четыре дня, напоминает MarketWatch.

Котировки акций Toyota снизились на 2,5% на торгах в Токио в пятницу.

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