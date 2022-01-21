Эрдоган напомнил о предложении Турции стать посредником между РФ и Украиной

Он не исключает визита в Москву в рамках этих усилий

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что Анкара готова выступить в качестве посредника в урегулировании отношений между Россией и Украиной.

"Мы хотим, чтобы мир восторжествовал, (...) мы можем стать посредником в мирном процессе между Россией и Украиной", - сказал Эрдоган после пятничной молитвы.

По его словам, турецкие власти не раз говорили об этом как российскому лидеру Владимиру Путину, так и украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

"Мы не приемлем напряженности в регионе", - подчеркнул Эрдоган.

Агентство "Анадолу" отмечает, что Эрдоган для содействия решению кризиса намерен в ближайшее время посетить Украину, поездка уже стоит в его графике. Кроме того, турецкий президент допустил возможность проведения телефонного разговора с Путиным и даже визита в Москву.

"Не исключаю телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможен также визит в Москву", - приводит агентство слова турецкого президента.

Эрдоган подчеркнул, что Турция установила хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной и не может позволить, чтобы они ухудшились. Особое внимание при этом турецкий президент уделил отношениям с Москвой.

"С точки зрения географии Россия - крупнейшая страна в регионе и самое мощное государство в регионе. У нас прекрасные мирные отношения с Россией. Наши отношения развиваются в военной, культурной сферах, в политике, (...) то же самое касается и Украины", - пояснил Эрдоган.