Кремль отметил, что Путин посетит Турцию, когда позволят эпидобстановка и графики

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин воспользуется приглашением своего турецкого коллеги Реджепа Эрдогана и приедет в Турцию, когда позволит эпидемиологическая обстановка и график, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта тема неоднократно поднималась в ходе последних нескольких контактов президентов Путина и Эрдогана", - сказал Песков.

Он отметил, что Путин с благодарностью принял приглашение главы турецкого государства.

"Они условились, что как только будут позволять эпидемиологическая обстановка и графики, он обязательно воспользуется этим приглашением", - сказал Песков.

Его также спросили, предусматривает ли приглашение Эрдогана, что встреча будет двусторонней или в ней возможно участие президента Украины Владимира Зеленского. "То, о чем говорил я, и то, что неоднократно обсуждалось президентами, это касалось двусторонней встречи", - сказал Песков.