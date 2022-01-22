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Фон дер Ляйен заверила Зеленского в готовности ЕС работать с Украиной в сфере энергетики

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердила готовность Брюсселя поддерживать Киев финансово и усиливать сотрудничество в сфере энергетики.

"Поговорила с президентом Зеленским... Мы обсудили нынешнюю ситуацию в сфере безопасности. ЕС готов предоставлять дальнейшую финансовую помощь Украине и усиливать партнерство в сфере энергетики", - написала она в твиттере.

Как сообщалось, также стороны обсудили подготовку к проведению на Украине международного энергетического бизнес-форума, о котором была договоренность в ноябре и скоординировали шаги, направленные на интеграцию объединенной энергосистемы Украины в европейскую сеть ENTSO-E.

Владимир Зеленский Украина Евросоюз Урсула фон дер Ляйен

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