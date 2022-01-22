Фон дер Ляйен заверила Зеленского в готовности ЕС работать с Украиной в сфере энергетики

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердила готовность Брюсселя поддерживать Киев финансово и усиливать сотрудничество в сфере энергетики.

"Поговорила с президентом Зеленским... Мы обсудили нынешнюю ситуацию в сфере безопасности. ЕС готов предоставлять дальнейшую финансовую помощь Украине и усиливать партнерство в сфере энергетики", - написала она в твиттере.

I just talked to President @ZelenskyyUa.



The EU is firmly on Ukraine"s side.



We discussed the current security situation.



The EU is ready to provide further financial support to Ukraine and to reinforce our energy partnership. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 21, 2022

Как сообщалось, также стороны обсудили подготовку к проведению на Украине международного энергетического бизнес-форума, о котором была договоренность в ноябре и скоординировали шаги, направленные на интеграцию объединенной энергосистемы Украины в европейскую сеть ENTSO-E.