Фон дер Ляйен заверила Зеленского в готовности ЕС работать с Украиной в сфере энергетики
Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердила готовность Брюсселя поддерживать Киев финансово и усиливать сотрудничество в сфере энергетики.
"Поговорила с президентом Зеленским... Мы обсудили нынешнюю ситуацию в сфере безопасности. ЕС готов предоставлять дальнейшую финансовую помощь Украине и усиливать партнерство в сфере энергетики", - написала она в твиттере.
I just talked to President @ZelenskyyUa.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 21, 2022
The EU is firmly on Ukraine"s side.
We discussed the current security situation.
The EU is ready to provide further financial support to Ukraine and to reinforce our energy partnership.
Как сообщалось, также стороны обсудили подготовку к проведению на Украине международного энергетического бизнес-форума, о котором была договоренность в ноябре и скоординировали шаги, направленные на интеграцию объединенной энергосистемы Украины в европейскую сеть ENTSO-E.