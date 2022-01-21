Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 21 январяЗаразились
на 21.01В России 10 987 774+49 513В мире 342 524 920+3 543 656

Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии ситуацию вокруг Украины

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен вопросы энергетической безопасности и развитие ситуации вокруг Украины, сообщил сайт главы государства.

"Глава государства проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности вдоль границ Украины и на Донбассе. Президент поблагодарил главу Еврокомиссии за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также ее четкую позицию относительно необходимости ужесточения санкций ЕС в случае эскалации агрессии РФ против Украины. Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных скоординированных усилий с целью недопущения эскалации конфликта", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Зеленский и фон дер Ляйен обсудили вызовы для европейской энергетической безопасности.

Также стороны обсудили подготовку к проведению на Украине международного энергетического бизнес-форума, о котором была договоренность в ноябре.

Зеленский обратил внимание на угрозы для Украины и всей Европы, которые создаст возможный запуск "Северного потока-2". Стороны скоординировали шаги, направленные на интеграцию объединенной энергосистемы Украины в европейскую сеть ENTSO-E.

Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за финансовую поддержку Украины от Европейского Союза и обсудил направления дальнейшего взаимодействия.

Кроме того, отдельное внимание стороны уделили перспективам либерализации автомобильных грузовых перевозок. Зеленский подчеркнул, что заключение соглашения о либерализации транспортных перевозок поможет обеспечить дальнейший рост объемов торговли между Украиной и ЕС.

Владимир Зеленский Украина Евросоюз Урсула фон дер Ляйен

Новости по теме

Новости

Режим повышенной террористической опасности в Байконуре запланировали отменить 24 января

Режим повышенной террористической опасности в Байконуре запланировали отменить 24 января

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине

Военный вертолет в Белоруссии совершил вынужденную посадку из-за неполадок

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились без прорывов. Обобщение

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились без прорывов. Обобщение

Лавров предупредил США о последствиях дальнейшего игнорирования озабоченностей РФ

Троих россиян приговорили к штрафу на Шри-Ланке за уничтожение жуков

Давосский форум пройдет в конце мая

Давосский форум пройдет в конце мая

Премьер Молдавии упрекнула "Газпром" в недружественном поведении

Блинкен заявил, что услышал слова Лаврова об отсутствии планов нападения на Украину

Лавров заявил о попытках ЕС создать свою сферу влияния на западе Балкан

Лавров заявил о попытках ЕС создать свою сферу влияния на западе Балкан
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });