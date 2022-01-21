Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии ситуацию вокруг Украины

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен вопросы энергетической безопасности и развитие ситуации вокруг Украины, сообщил сайт главы государства.

"Глава государства проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности вдоль границ Украины и на Донбассе. Президент поблагодарил главу Еврокомиссии за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также ее четкую позицию относительно необходимости ужесточения санкций ЕС в случае эскалации агрессии РФ против Украины. Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных скоординированных усилий с целью недопущения эскалации конфликта", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Зеленский и фон дер Ляйен обсудили вызовы для европейской энергетической безопасности.

Также стороны обсудили подготовку к проведению на Украине международного энергетического бизнес-форума, о котором была договоренность в ноябре.

Зеленский обратил внимание на угрозы для Украины и всей Европы, которые создаст возможный запуск "Северного потока-2". Стороны скоординировали шаги, направленные на интеграцию объединенной энергосистемы Украины в европейскую сеть ENTSO-E.

Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за финансовую поддержку Украины от Европейского Союза и обсудил направления дальнейшего взаимодействия.

Кроме того, отдельное внимание стороны уделили перспективам либерализации автомобильных грузовых перевозок. Зеленский подчеркнул, что заключение соглашения о либерализации транспортных перевозок поможет обеспечить дальнейший рост объемов торговли между Украиной и ЕС.