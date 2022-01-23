Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
на 22.01В России 11 044 986+57 212В мире 346 464 304+3 939 384

Берлускони решил не бороться за пост президента Италии

Берлускони решил не бороться за пост президента Италии
Сильвио Берлускони
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони принял решение отказаться от планов баллотироваться на пост президента страны, сообщает итальянское телевидение.

"Никогда не забывая, что коллективные интересы важнее личных целей, я много думал, советовался с родными и с лидерами моей политической "семьи" по поводу полученного предложения", - отметил Берлускони в письме своим однопартийцам.

"Сегодня Италии требуется единство... чтобы бороться против пандемии и вывести страну из кризиса", - добавил политик, возглавляющий правую партию "Вперед, Италия".

Берлускони сообщил, что во время консультаций пришел к выводу, что вполне может победить на выборах, однако все же отказался от участия в них. Он объяснил это стремлением избежать раздоров "в стране, которой так нужно единство".

Политические оппоненты Берлускони в последние дни резко высказывались против его кандидатуры. Сам экс-премьер сообщил, что будет и дальше работать на благо Италии, но не в качестве ее президента.

Берлускони призвал премьера Италии Марио Драги оставаться на посту премьера, чтобы бороться против пандемии COVID-19 и других серьезных проблем. Ранее итальянские СМИ сообщали, что сам Драги, по некоторым данным, думал о том, остаться ли ему премьером или претендовать на пост президента.

Процесс выборов главы государства стартует в Италии 24 января. В нем участвуют обе палаты парламента, а также - представители итальянских областей.

Италия Сильвио Берлускони

Новости

Лондон заподозрил Москву в планах привести к власти в Киеве лояльное к РФ руководство

Главком ВМС ФРГ подал в отставку после заявлений о Крыме

Fox News сообщил о решении Госдепа США вывезти семьи дипломатов с территории Украины

Посольство США заявило, что Вашингтон высоко ценит сотрудничество с РФ по МКС

Пандемия коронавируса

В Японии впервые зафиксировали более 50 тыс. суточных заражений COVID-19

В Японии впервые зафиксировали более 50 тыс. суточных заражений COVID-19

ООН призвала талибов предоставить данные о двух похищенных правозащитницах

Массовые протесты в Казахстане

Ущерб от беспорядков в Казахстане оценили в $313,6 млн

Ущерб от беспорядков в Казахстане оценили в $313,6 млн

Источник анонсировал визит главы МИД Великобритании в Москву в феврале

Источник анонсировал визит главы МИД Великобритании в Москву в феврале

Что случилось этой ночью: суббота, 22 января

США не выдали визу космонавту Николаю Чубу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });