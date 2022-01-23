Берлускони решил не бороться за пост президента Италии

Сильвио Берлускони Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони принял решение отказаться от планов баллотироваться на пост президента страны, сообщает итальянское телевидение.

"Никогда не забывая, что коллективные интересы важнее личных целей, я много думал, советовался с родными и с лидерами моей политической "семьи" по поводу полученного предложения", - отметил Берлускони в письме своим однопартийцам.

"Сегодня Италии требуется единство... чтобы бороться против пандемии и вывести страну из кризиса", - добавил политик, возглавляющий правую партию "Вперед, Италия".

Берлускони сообщил, что во время консультаций пришел к выводу, что вполне может победить на выборах, однако все же отказался от участия в них. Он объяснил это стремлением избежать раздоров "в стране, которой так нужно единство".

Политические оппоненты Берлускони в последние дни резко высказывались против его кандидатуры. Сам экс-премьер сообщил, что будет и дальше работать на благо Италии, но не в качестве ее президента.

Берлускони призвал премьера Италии Марио Драги оставаться на посту премьера, чтобы бороться против пандемии COVID-19 и других серьезных проблем. Ранее итальянские СМИ сообщали, что сам Драги, по некоторым данным, думал о том, остаться ли ему премьером или претендовать на пост президента.

Процесс выборов главы государства стартует в Италии 24 января. В нем участвуют обе палаты парламента, а также - представители итальянских областей.