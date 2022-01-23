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В Ватикане призвали христиан молиться о мире на Украине

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в заключении воскресного приветствия Angelus в Ватикане выразил обеспокоенность в связи с растущей напряженностью вокруг Украины и призвал христиан помолиться о мире в этой стране, сообщает портал Vatican news.

"Я с обеспокоенностью слежу за возрастающей напряженностью, которая грозит нанести новый удар по миру на Украине и поставить под удар безопасность в Европе... Я призываю всех людей доброй воли вознести молитвы Всевышнему, чтобы все действия и политические инициативы служили человеческому братству, а не частным интересам сторон", - приводит портал его слова.

Понтифик добавил, что "те, кто преследует свои цели в ущерб другим, проявляют презрение к своему собственному человеческому естеству, поскольку все мы были созданы братьями и сестрами".

Ватикан папа римский Франциск Украина

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