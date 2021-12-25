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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Папа римский в своей рождественской речи вспомнил о конфликте на Украине

Папа римский в своей рождественской речи вспомнил о конфликте на Украине
Папа римский Франциск
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в ходе своей рождественской речи призвал не допускать конфликт на Украине и выразил надежду, что для выполнения этой цели сторонам удастся наладить контакты.

Понтифик, говоря о Христе, пояснил, что верующие ждут от него помощи для решения конфликтов по всему миру.

"Пусть свет и поддержка помогут наладить контакты, диалог. Пусть они помогут не допустить, чтобы на Украине развились метастазы конфликта", - сказал он, выступая с речью Urbi et orbi ("К городу и к миру") в Ватикане.

Также понтифик призвал верующих не забывать о конфликтах, которые "кажется, никогда не заканчиваются, и мы их уже не замечаем".

Папа римский призвал помнить о сирийском конфликте, который длится порядка 10 лет, об Ираке, который пока так и не восстановился полностью после конфликта, о "трагедии в Йемене", о "сохраняющейся напряженности между израильтянами и палестинцами, которая длится без поисков решения и ведет ко все более серьезным социальным и политическим последствиям".

"Иисусе-Младенец, даруй мир и согласие Ближнему Востоку и всему миру. Поддержи тех, кто занимается оказанием гуманитарной помощи людям, вынужденным бежать из отчизны; утешь афганский народ, который уже более сорока лет страдает от конфликтов, вынудивших многих покинуть страну", - сказал понтифик.

25 декабря католики всего мира отмечают Рождество. Папа римский в этот день выступает с традиционным посланием к верующим.

папа римский Рождество

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