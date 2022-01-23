Президент Армении подал в отставку

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян объявил о решении уйти в отставку.

"Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики", - говорится в заявлении Саркисяна, опубликованном на сайте президента Армении.

Он отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".

"В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов. Сегодня, как никогда, нам нужны осмысленные, хорошо продуманные, обдуманные, осмысленные действия. В противном случае мы, армяне всего мира, не достигнем цели нашей миссии, окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибаться", - заявил Саркисян.

В своем заявлении президент Армении отметил, что в начале 1990-х годов, когда произошли серьезные геополитические изменения, армянский народ получил широчайшие возможности для создания собственного независимого государства. "Воодушевленный такой исторической возможностью, я, как и многие мои соотечественники, посвятил себя этой миссии. По разным причинам мое участие на разных этапах менялось, но я не переставал верить в наш конечный национальный успех", - заявил Саркисян, отметив, что это было главным мотивом его согласия на предложение стать президентом.

Он заявил, что некоторое время спустя произошли события апреля-мая 2018 года, когда в Армении произошла революция, в результате которой к власти пришел действующий премьер-министр Никол Пашинян. Саркисян подчеркнул, что не ушел тогда в отставку, "поскольку я взял на себя ответственность как президент республики".

"Опять же может возникнуть вопрос, почему президент не смог повлиять на политические события, приведшие нас к нынешнему национальному кризису. Причина опять-таки очевидна: отсутствие соответствующих инструментов, которыми любой государственный чиновник наделен только одним документом - Конституцией. Корни некоторых наших потенциальных проблем скрыты в действующем Основном законе. У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструмента. Конституция также предполагает верховенство одного института над другим, создает препятствия для участия известных специалистов диаспоры в управлении государственными учреждениями исторической родины", - сказал Саркисян.

По итогам конституционного референдума в 2015 году Армения стала парламентской республикой. Президент Армении избирается Национальным собранием страны сроком на семь лет.

Саркисян был избран президентом в марте 2018 года.

Согласно конституции Армении, внеочередные выборы президента могут состояться в середине февраля: они проводятся не ранее, чем через двадцать пять, и не позднее, чем через тридцать пять дней после открытия вакансии. Одно и то же лицо может быть избрано президентом только один раз.