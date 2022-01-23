Что произошло за день: воскресенье, 23 января

Рост заболеваемости коронавирусом в России, отставка президента Армении, рекордный снегопад в Краснодаре

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. Коронавирус диагностировали у 63 205 человек, из них 17 528 - в Москве. Умерли 679 пациентов.

- Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проработать изменение закона после нападений собак на людей. Должны быть учтены механизмы предотвращения трагедий и система контроля за исполнением обязанностей чиновниками. Накануне стало известно о гибели девочки в селе Домна (Забайкалье): ребенка загрызли собаки.

- Президент Армении подал в отставку. Армен Саркисян заявил, что сейчас у главы государства нет инструментов, чтобы влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны.

- Заключенный погиб в результате драки в калужской колонии №3. ФСИН сообщает, что причиной конфликта стала личная неприязнь. Между тем региональная прокуратура заявила о проверке информации о нарушениях прав заключенных.

- В Краснодаре снежный покров достиг рекордного уровня в 41 см на фоне аномальных снегопадов.

- Французский путешественник погиб при попытке пересечь Атлантику на гребной лодке. Жан-Жак Савен, которому ранее удалось преодолеть расстояние от Канарских островов до Карибского моря в неуправляемой капсуле, отправился в новое путешествие 1 января из Португалии. В минувшую пятницу он подал сигнал бедствия, лодку нашли в районе Азорских островов.

- Рафаэль Надаль завоевал путевку в 1/4 финала турнира Большого шлема Australian Open. Испанец одержал победу над Адрианом Маннарино, матч продлился 2 часа 40 минут.