Подавший в отставку президент Армении уволил главу своей администрации

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Руководитель администрации президента Армении Эмиль Тарасян уволен по собственному желанию.

"Освободить Эмиля Тарасяна от должности руководителя администрации президента Республики Армения", - говорится в указе президента Армении.

Указ подписан президентом Арменом Саркисяном до объявления своей отставки.

В воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке. Он отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".

Внеочередные выборы президента Армении, в соответствии с Конституцией республики, могут состояться в середине февраля.