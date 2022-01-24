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Bild сообщила о подготовке к эвакуации немецких дипломатов с Украины

МИД ФРГ не подтверждает эту информацию

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - МИД Германии, согласно сообщению газеты Bild, готовит план эвакуации своих сотрудников с Украины на случай обострения ситуации в регионе, однако в министерстве это не подтверждают.

"Мы наблюдаем очень внимательно, как развивается ситуация с безопасностью для персонала наших загранпредставительств на Украине и состоим по этому поводу в тесном обмене (информацией - ИФ) с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне", - сказал представитель министерства.

При этом "никаких мер по сокращению посольского персонала", по утверждению представителя министерства, не планируется.

Ранее сообщалось, что власти США и Великобритании приняли решение вывезти часть своих дипломатов с Украины. Лондон и Вашингтон утверждают, что пошли на такой шаг из-за военных угроз со стороны России.

Германия Украина

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