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Доллар впервые с 7 апреля 2021 года поднялся выше 78 рублей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро активно растут на Московской бирже в понедельник днем. При этом курс доллара поднялся выше 78 руб./$1 впервые с 7 апреля 2021 года, евро торгуется по направлению к 89 руб./EUR1.

Курс доллара в 12:06 по московскому времени составил 78,085 руб./$1, поднявшись на 66 копеек к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 88,4525 руб./EUR1 - плюс 58,5 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 62,63 копейки - до 82,75 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро днем в понедельник на падении интереса инвесторов к рисковым активам, наблюдаемом на большинстве биржах мира. Инвесторы на этой неделе ждут заседания Федеральной резервной системы США и не исключают заметного ужесточения тона регулятора на фоне ускоряющейся до многолетних максимумов инфляции.

Участников российского рынка продолжают волновать геополитические риски, в том числе сообщения, что западные посольства начали выводить из Украины некоторых сотрудников своих посольства и членов их семей.

Госдепартамент США 23 января принял решение сократить численность сотрудников посольства на Украине из-за "военных угроз" со стороны России. Великобритания также начала выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на рост масштабов угрожающих действий России.

МИД Германии, согласно сообщению газеты Bild, пока только готовит план эвакуации своих сотрудников с Украины на случай обострения ситуации в регионе, однако в самом министерстве это не подтверждают.

МосБиржа США

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