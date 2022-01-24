Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:24Заразились
на 24.01В России 11 173 300+65 109В мире 351 378 115+2 243 563

НАТО приведет войска в боеготовность из-за ситуации вокруг Украины

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины.

"Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО в понедельник.

В коммюнике отмечается, что за последние дни ряд членов НАТО объявил о текущей или предстоящей переброске дополнительных сил. Так, согласно заявлению, Дания направляет в Балтийское море фрегат и собирается перебросить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе. Также Испания отправляет корабли в помощь военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Кроме того, Франция выразила готовность передислоцировать в Румынию войска под командованием НАТО.

США "также ясно дали понять", что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического альянса, уточняется в коммюнике.

В НАТО также ожидают, что Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки миссии альянса по патрулированию воздушного пространства. Нидерланды также собираются отправить один корабль и наземные подразделения в резерв для сил быстрого реагирования НАТО.

У НАТО, как утверждается в коммюнике, до 2014 года не было войск в восточной части альянса - вплоть до присоединения Крыма к России.

Как сообщалось ранее, Эстония, Латвия и Литва получили разрешение у США передавать Украине американские ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. Как отмечало издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне, США выразили намерение передать Украине пять вертолетов Ми-17.

До этого стало известно, что тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС выполнили восемь рейсов на Украину. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, заявил, что Соединенное Королевство поставит Украине противотанковые вооружения.

НАТО Украина

Новости по теме

Новости

Швеция опровергла планы вступления в НАТО

Швеция опровергла планы вступления в НАТО

Великобритания вслед за США начала вывоз своих дипломатов из Украины

МИД Украины назвал поспешным решение США об отъезде семей сотрудников посольства

МИД Украины назвал поспешным решение США об отъезде семей сотрудников посольства
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 351 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 351 млн человек

Лондон обеспокоила судьба поставок газа в Европу в случае санкций против РФ

Лондон обеспокоила судьба поставок газа в Европу в случае санкций против РФ

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 января

В США допустили ужесточение контроля экспорта в РФ из-за ситуации вокруг Украины

Пентагон представил план размещения до 5 тысяч военных США в Восточной Европе и Прибалтике

Пентагон представил план размещения до 5 тысяч военных США в Восточной Европе и Прибалтике

США решили сократить численность посольства на Украине из-за "военных угроз" от России

Борт ВВС США доставил в Киев в воскресенье более 80 тонн оружия

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });