НАТО приведет войска в боеготовность из-за ситуации вокруг Украины

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины.

"Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО в понедельник.

В коммюнике отмечается, что за последние дни ряд членов НАТО объявил о текущей или предстоящей переброске дополнительных сил. Так, согласно заявлению, Дания направляет в Балтийское море фрегат и собирается перебросить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе. Также Испания отправляет корабли в помощь военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Кроме того, Франция выразила готовность передислоцировать в Румынию войска под командованием НАТО.

США "также ясно дали понять", что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического альянса, уточняется в коммюнике.

В НАТО также ожидают, что Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки миссии альянса по патрулированию воздушного пространства. Нидерланды также собираются отправить один корабль и наземные подразделения в резерв для сил быстрого реагирования НАТО.

У НАТО, как утверждается в коммюнике, до 2014 года не было войск в восточной части альянса - вплоть до присоединения Крыма к России.

Как сообщалось ранее, Эстония, Латвия и Литва получили разрешение у США передавать Украине американские ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. Как отмечало издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне, США выразили намерение передать Украине пять вертолетов Ми-17.

До этого стало известно, что тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС выполнили восемь рейсов на Украину. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, заявил, что Соединенное Королевство поставит Украине противотанковые вооружения.