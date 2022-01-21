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Страны Балтии с разрешения США смогут поставлять Украине комплексы Javelin и Stinger

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Эстония, Латвия и Литва получили разрешение у США передавать Украине американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне.

Кроме того, по словам собеседника издания, Вашингтон планирует передать Украине пять вертолетов российского производства Ми-8/17, предназначавшихся афганским военным.

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Госдепартамент США уведомил Конгресс об одобрении экспорта американских вооружений в Эстонию, Латвию и Литву с правом последующей передачи этими странами этого оружия Украине.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон находится в тесном контакте с НАТО и Киевом по этому вопросу, включая обеспечение передачи произведенных США вооружений Украине союзниками Вашингтона.

В среду стало известно, что восьмой за последние три дня рейс на Украину выполнили тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС. В понедельник министр, обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, заявил, что Соединенное Королевство поставит Украине противотанковые вооружения.

США Украина Эстония Латвия Литва Javelin Stinger

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