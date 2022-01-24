Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:33Заразились
на 24.01В России 11 173 300+65 109В мире 351 378 115+2 243 563

Четыре европейские авиакомпании отказались от ночной стоянки в Киеве

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Немецкая авиакомпания Lufthansa, швейцарская Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве.

Как сообщает отраслевой портал Аvianews, такое решение авиакомпании приняли на фоне сообщений об угрозе "нападения России на Украину".

Как свидетельствуют данные ресурса Flightradar, эти авиакомпании 23 января изменили свой график полетов в украинскую столицу так, чтобы их самолеты и экипажи не оставались на ночь в стране.

Так, Austrian Airlines в тот день выполнила по расписанию вечерний рейс OS 667 Вена - Киев, затем вернула самолет в Австрию спецрейсом OS 1402 вместо ночной стоянки в международном аэропорту "Борисполь". 24 января утренний рейс OS 668 Киев - Вена был отменен.

Авиакомпания Swiss 23 января отменила вечерний рейс LX 2290 из Цюриха в Киев. Вместо этого авиакомпания отправила самолет в Киев спецрейсом LX 7390 24 января, чтобы забрать пассажиров.

Рейсы KLM с номером KL 1387 из Амстердама в Киев, которые предусматривали ночную стоянку на Украине с утренним вылетом обратно, по данным сайтов-агрегаторов, отменены с 22 по 25 января. При этом рейс KL 1387 из Амстердама в Киев доступен на 26 января.

Ранее Lufthansa перенесла ночные рейсы в Киев по операционным причинам.

Киев Украина

Новости по теме

Новости

МИД ФРГ разрешил родственникам сотрудников диппредставительств уехать с Украины

НАТО приведет войска в боеготовность из-за ситуации вокруг Украины

Швеция опровергла планы вступления в НАТО

Швеция опровергла планы вступления в НАТО

Великобритания вслед за США начала вывоз своих дипломатов из Украины

МИД Украины назвал поспешным решение США об отъезде семей сотрудников посольства

МИД Украины назвал поспешным решение США об отъезде семей сотрудников посольства
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 351 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 351 млн человек

Лондон обеспокоила судьба поставок газа в Европу в случае санкций против РФ

Лондон обеспокоила судьба поставок газа в Европу в случае санкций против РФ

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 января

В США допустили ужесточение контроля экспорта в РФ из-за ситуации вокруг Украины

Пентагон представил план размещения до 5 тысяч военных США в Восточной Европе и Прибалтике

Пентагон представил план размещения до 5 тысяч военных США в Восточной Европе и Прибалтике
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });