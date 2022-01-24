Четыре европейские авиакомпании отказались от ночной стоянки в Киеве

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Немецкая авиакомпания Lufthansa, швейцарская Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве.

Как сообщает отраслевой портал Аvianews, такое решение авиакомпании приняли на фоне сообщений об угрозе "нападения России на Украину".

Как свидетельствуют данные ресурса Flightradar, эти авиакомпании 23 января изменили свой график полетов в украинскую столицу так, чтобы их самолеты и экипажи не оставались на ночь в стране.

Так, Austrian Airlines в тот день выполнила по расписанию вечерний рейс OS 667 Вена - Киев, затем вернула самолет в Австрию спецрейсом OS 1402 вместо ночной стоянки в международном аэропорту "Борисполь". 24 января утренний рейс OS 668 Киев - Вена был отменен.

Авиакомпания Swiss 23 января отменила вечерний рейс LX 2290 из Цюриха в Киев. Вместо этого авиакомпания отправила самолет в Киев спецрейсом LX 7390 24 января, чтобы забрать пассажиров.

Рейсы KLM с номером KL 1387 из Амстердама в Киев, которые предусматривали ночную стоянку на Украине с утренним вылетом обратно, по данным сайтов-агрегаторов, отменены с 22 по 25 января. При этом рейс KL 1387 из Амстердама в Киев доступен на 26 января.

Ранее Lufthansa перенесла ночные рейсы в Киев по операционным причинам.