Борис Джонсон верит в возможность избежать войну на Украине

Если же война начнется, для России она может стать "новой Чечней", предупредил премьер

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что в случае нападения России на Украину там начнется конфликт, который будет для России тяжелым, жестоким и кровопролитным. Он сравнил это с "новой Чечней", отметил, что сложилась весьма мрачная ситуация, но добавил, что войны все еще можно избежать.

Он сказал Sky News, что предупредил об этом президента Владимира Путина.

Как передает ВВС News, он добавил, что Великобритания лидирует в процессе подготовки экономических санкций, которые введут против России в случае нападения на Украину.

Ранее в этот день стало известно, что Форин-офис вслед за Госдепартаментом США рекомендовал семьям британских дипломатов и малозначимым сотрудникам дипмиссий покинуть Украину.

Их примеру последовало руководство Австралии, а гражданам Австралии посоветовали без острой необходимости не ездить на Украину. Французский МИД пока ограничился рекомендацией согражданам избегать необязательных поездок на Украину, передает BFMTV, МИД Германии разрешил семьям дипломатов покинуть страну.

Совет Европейского союза в понедельник призвал Москву к снижению напряженности в ситуации вокруг Украины, конструктивному взаимодействию с помощью диалога, а также к соблюдению международного права. Министры иностранных дел стран ЕС 24 января собрались, чтобы обсудить европейскую безопасность и проблему стягивания российский войск к Украине, в обсуждении по видеосвязи примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен.

В минувшие выходные глава британского МИД Лиз Трасс сообщила, что ведомство получило данные о стремлении Москвы привеси к власти на Украине пророссийского лидера, на эту роль якобы рассматривается бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Мураев назвал эти заявления фантазиями и напомнил, что четыре года находится под российскими санкциями.