В ООН призвали талибов освободить похищенных в Афганистане правозащитниц

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану и глава Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Дебора Лайонс на встрече с главой МВД движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) Сираджуддином Хаккани призвала освободить похищенных женщин-правозащитниц. Об этом сообщается в аккаунте МООНСА в твитере.

Две афганские активистки, Тамана Заряби Парьяни и Паравана Ибрахимхель были похищены из своих домов на прошлой неделе.

"Глава Миссии ООН призвала руководство "Талибан" расследовать этот вопрос и обеспечить свободу пропавшим без вести афганским женщинам-активисткам", - говорится в сообщении.

В ночь на 19 января одна из участниц протестных митингов в Кабуле Тамана Заряби Парьяни выложила в сети видео, на котором неизвестные пытаются выломать двери ее дома. Тамана просит всех, кто видит видео спасти ее. После этого связь с женщиной прекратилась.

Афганские СМИ сообщили, что Парьяни была похищена в полночь из дома вместе с тремя сестрами.

Талибы не комментировали арест женщин.

Министр внутренних дел талибов Сираджуддин Хаккани, к которому обратилась глава Миссии ООН, является сыном основателя террористической сети Джалалуддина Хаккани. Власти США обвиняют Сираджуддина в организации целого ряда диверсионных и террористических атак, среди которых атака на гостиницу "Серена" в Кабуле. Госдепом США он объявлен особо опасным международным террористом.

Его дядя, Халил-ур-Рахман Хаккани, также объявленный США международным террористом, занимает в правительстве талибов пост министра по делам беженцев. В правительстве талибов есть еще несколько человек, носящих фамилию Хаккани, один из них занимает пост министра образования, другой -начальника управления паспортизации МВД.