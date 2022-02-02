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В ООН призвали афганские власти информировать о ходе расследования похищения активисток

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека призвали нынешние власти Афганистана сообщать о ходе ведущегося ими расследования похищения группы активисток, которые приняли участие в мирном уличном шествии в поддержку прав женщин, сообщила пресс-секретарь управления Равина Шамдасани.

"В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека крайне обеспокоены судьбой шести человек, похищенных две недели назад в Кабуле, как предполагается, в связи с их причастностью к акциям в защиту прав женщин", - заявила она журналистам на брифинге.

По ее словам, в минувшую субботу афганские власти сообщили о начале расследования случая с исчезновением шести женщин, однако пока сведений об их местонахождении не поступало.

"Отсутствие чекой информации о местонахождении и состоянии этих и других людей порождает атмосферу страха и неопределенности", - отметила представительница ООН.

По словам Шамдасани, в управление также поступают данные об обысках в домах других участников подобных акций. Речь идет не о единичных случаях, а об общей тенденции. Из Афганистана продолжают поступать сообщения о произвольных арестах, задержаниях и пытках, а также о жестоком обращении с активистами гражданского общества, журналистами, представителями СМИ и бывшими сотрудниками сил безопасности Афганистана.

"Мы продолжаем получать вызывающую доверие информацию о грубых нарушениях прав человека, - подчеркнула Шамдасани. - Судя по всему, в стране ужесточается контроль над инакомыслящими".

Она призвала власти принять все возможные меры для немедленного освобождения похищенных и привлечения к ответственности виновных в аналогичных инцидентах.

"Мы также призываем де-факто власти предоставить гарантии того, что все подобные случаи будут в срочном порядке тщательно расследоваться, а виновные - привлекаться к ответственности", - заявил пресс-секретарь.

Шамдасани добавила, что лидеры пришедшего к власти в стране движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое) должны "послать своим подчиненным четкий сигнал" о недопустимости репрессий за действия по реализации своих прав на свободу выражения мнений и мирные собрания.

В конце января одна из участниц протестных митингов в Кабуле Тамана Заряби Парьяни выложила в сети видео, как неизвестные пытаются выломать двери ее дома. На видео она просит спасти ее, потому что, по ее словам, талибы пытаются арестовать ее. После этого связь с женщиной прекратилась, талибы не комментировали арест женщин.

После этого в ООН призвали талибов освободить похищенных правозащитниц.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля 2021 года – 02 февраля 2022 годаАфганистан во власти талибов
ООН Афганистан

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