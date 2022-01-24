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Литва установила более 170 км ограждений на границе с Белоруссией

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Литва установила более 170 километров заграждения с колючей проволокой на всех наиболее уязвимых участках границы, сообщает пресс-служба литовского правительства в понедельник.

"Колючая проволока уже установлена на всех наиболее уязвимых участках границы... В настоящее время на границе задействовано около 600 рабочих", - говорится в сообщении.

"Сегменты ограждения на всех участках первой очереди должны быть установлены до 30 апреля, а полностью физический барьер на границе с Белоруссией будет установлен к сентябрю", - отметили в пресс-службе.

Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября прошлого года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" режима в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича и его подруги россиянки Софьи Сапеги заявил в конце мая минувшего года, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.

Литва Белоруссия

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