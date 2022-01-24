Белоруссия обвинила Литву в нежелании вести диалог о совместной охране границы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Литовцы не хотят вести диалог с представителями белорусского погранкомитета о совместной охране государственной границы, поскольку им важно участие западных посредников, заявил председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо в эфире телеканала "Беларусь-1" в понедельник.

"Мы никогда никому не вредили и всегда выступали за совместную охрану границы. Мы готовы к диалогу, только литовская сторона не хочет этого делать. Они боятся сесть за стол переговоров, ведь диалог возможен только в случае разговора заинтересованных представителей Белоруссии и Литвы без каких-либо западных посредников", - заявил он.

Также Лаппо выразил мнение, что белорусских пограничников могут ожидать различного рода провокации. "Нас не оставят в покое, хотя и боятся цеплять", - предположил глава ГПК.

В понедельник пресс-служба литовского правительства в понедельник сообщила, что Литва установила более 170 километров заграждения с колючей проволокой на всех наиболее уязвимых участках границы.

Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии. Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября прошлого года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз.