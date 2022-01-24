Зеленский после заседания СНБО заявил, что причин для паники нет

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги завершившегося заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

"Первым вопросом заседания (СНБО - ИФ), естественно, была ситуация на востоке нашего государства. Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем про все, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем для этого абсолютно все, что необходимо", - заявил Зеленский на брифинге по итогам заседания СНБО в понедельник.

По словам главы государства, на фоне сообщений о возможном вторжении РФ на Украину ситуация остается под контролем и причин для паники нет.

"То же касается и энергетики – второго вопроса на сегодняшнем заседании. Было обсуждено, и мы можем констатировать, что спокойно пройдем весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это, достаточно. Газа в подземных хранилищах достаточно, запасов угля – достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже 1 млн тонн. Каждый день благодаря ритмическим поставкам, в том числе железной дорогой и морем – они растут. Одним словом поводов для оптимизма – достаточно", - сказал Зеленский.