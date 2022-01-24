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В СНБО Украины не увидели оснований для утверждений о готовящемся наступлении РФ

В СНБО также назвали дезинформацией сообщения об отъезде дипломатов РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявляет об отсутствии оснований утверждать о готовящемся наступлении на Украину со стороны РФ и о физической невозможности такого наступления.

"Мы не видим на сегодня никаких оснований для того, чтобы сегодня были утверждения про полномасштабное наступление на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в понедельник вечером.

"Есть ли сегодня передвижения Вооруженных сил Российской Федерации у них на территории Российской Федерации? Да, они есть, мы их фиксируем, но это для нас не в диковинку. Это в диковинку, возможно, для наших зарубежных партнеров, что они, в конце концов, увидели, что там есть войска у Российской Федерации, что они передвигаются определенным образом", - добавил секретарь СНБО.

Он также сообщил, что только три посольства иностранных государств на Украине предложили своим сотрудникам выехать из страны, в то время как посольства 49 других стран не сообщали о подобных планах.

"На сегодняшний день у нас есть информация о трех амбассадах, речь идет о трех странах. Сорок девять стран не принимают участия в этих вещах ... На сегодняшний день есть информация из посольства США, где они предлагают своим сотрудникам по крайней мере то, что мы видим в сообщениях официальных, посольство Великобритании, посольство Австралии. Другие посольства на сегодняшний день этим вопросом не занимаются", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что сообщения о массовом выезде сотрудников российских дипломатических учреждений из Украины были дезинформацией.

"Каждая страна самостоятельно определяет то, что касается ее граждан, которые находятся на территории нашей страны. Единственное, что могу сказать - была большая волна дезинформации касательно того, что сотрудники непосредственно учреждений Российской Федерации массово покидают нашу страну. Мы этого не видим. Был соответствующий доклад соответствующих служб по этому поводу", - указал он.

"Еще раз подчеркиваю: мы не видим активного выезда из нашей страны на сегодняшний день сотрудников дипломатических посольств", - подчеркнул Данилов.

Украина РФ

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