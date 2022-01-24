Глава МИД Франции выразил удовлетворение единством западных партнеров по отношению к РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил удовлетворение тем, что Совет ЕС по иностранным делам, по его словам, подтвердил единство взглядов и координацию действий западных партнеров в отношении России.

"Больше всего меня поразили сплоченность, большое совпадение взглядов среди самих европейцев, с одной стороны, и в целом среди игроков трансатлантических отношений, начиная с Соединенных Штатов Америки. Это совпадение очень важно, потому что безопасность в Европе неделима и потому что мы все вместе согласны по главным вопросам. Это было полностью только что подтверждено на этой встрече", - заявил глава МИД Франции.

Ле Дриан обратился к журналистам в понедельник вечером в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам, который обсуждал украинский кризис.

"Поразили также твердость европейцев и их воля действовать, чтобы совместно объявить набор санкций для сдерживания России с целью помешать любому наступательному вмешательству, будь оно военное или иное, в отношении Украины", - продолжил французский министр.

По его словам, ЕС скрупулезен в том, что касается территориальной целостности государств. Ле Дриан также отметил "волю к постоянной координации во всех форматах и структурах", в которых проходят сегодня дискуссии США-Россия и НАТО-Россия по вопросам безопасности, а также единство в ОБСЕ.

"Какими бы ни были форматы, есть необходимая европейская координация при участии всех игроков и наших американских союзников, чтобы нам выступать в различных инстанциях единым голосом и на основании одинаковых принципов", - подытожил министр иностранных дел Франции.