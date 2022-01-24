Макрон планирует в скором времени провести разговор с Путиным

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает в ближайшие дни провести разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщают в понедельник вечером парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

В сообщениях указывается, что французский лидер планирует предложить своему российскому коллеге "пусть к деэскалации" в том, что касается кризиса вокруг Украины.

"Мы очень обеспокоены, но в то же время - стремимся не провоцировать дополнительную двусмысленность, дополнительную волатильность", - отметили и Елисейском дворец, говоря о ситуации в районе Украины.

Ранее, 24 января, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил удовлетворение тем, что Совет ЕС по иностранным делам, по его словам, подтвердил единство взглядов и координацию действий западных партнеров в отношении России.