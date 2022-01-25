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Космический телескоп James Webb достиг своего конечного пункта назначения

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Самый большой и мощный космический телескоп в мире достиг своего конечного пункта назначения на расстоянии 1 миллиона миль от Земли в понедельник, сообщает ABC News.

По команде космический телескоп James Webb запустил свои ракетные двигатели, чтобы выйти на орбиту вокруг Солнца, и NASA подтвердило, что операция прошла по плану.

Станция James Webb ("Джеймс Уэбб"), разработанная НАСА в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентство (CSA), является орбитальной инфракрасной обсерваторией, которая придет на смену запущенному в 1990 году космическому телескопу Hubble. По сравнению с ним JWTS будет в 100 раз более мощным благодаря используемым новейшим технологиям светочувствительности. Среди основных задач телескопа James Webb - обнаружение света первых звезд и галактик, которые образовались после Большого взрыва.

Он будет изучать раннюю Вселенную - состав первых звезд и эволюцию галактик. По данным ученых, Вселенной примерно 13,8 млрд лет.

Специалисты завершили развертывание космического James Webb Space Telescope (JWTS) стоимостью $10 млрд 8 января.

Телескоп был запущен 25 декабря в 15:20 мск со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане с помощью тяжелой ракеты-носителя Ariane 5.

США James Webb

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