Специалисты завершили развертывание космического телескопа James Webb

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Специалисты завершили развертывания составных частей крупнейшего и самого мощного в мире космического телескопа James Webb Space Telescope (JWTS) стоимостью $10 млрд для изучения процессов эволюции Вселенной, следует из трансляции, которую ведет НАСА.

"Подтверждаем полное развертывание космической обсерватории James Webb Space Telescope", - сообщили в НАСА.

По данным НАСА, последний шаг перед приведением обсерватории в рабочее состояние - развертывание основного зеркала, был завершен в 10:28 по времени Восточного побережья США (18:28 мск). Впоследствии, в течение нескольких часов, специалисты осуществляли закрепление четырёх зажимов, установленных на боковой зеркальной панели, чтобы гарантировать надежную фиксацию зеркал перед их калибровкой.

Телескоп был запущен 25 декабря в 15:20 мск со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане с помощью тяжелой ракеты-носителя Ariane 5.

Приведение компонентов телескопа в рабочее состояние продолжалось немногим более двух недель. За это время были развернуты панели солнечных батарей, коммуникационные антенны, тепловой щит и вспомогательные зеркала.

Станция James Webb ("Джеймс Уэбб"), разработанная НАСА в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентство (CSA), является орбитальной инфракрасной обсерваторией, которая придет на смену запущенному в 1990 году космическому телескопу Hubble. По сравнению с ним JWTS будет в 100 раз более мощным благодаря используемым новейшим технологиям светочувствительности. Среди основных задач телескопа James Webb - обнаружение света первых звезд и галактик, которые образовались после Большого взрыва.

Он будет изучать раннюю Вселенную - состав первых звезд и эволюцию галактик. По данным ученых, Вселенной примерно 13,8 млрд лет. Телескоп сможет фиксировать излучение объектов, которые сформировались примерно через 100-250 млн лет после Большого взрыва. Кроме того, в задачи телескопа входит изучение планетарных систем и поиск признаков существования жизни на экзопланетах.

Новая космическая обсерватория массой 6,2 тонны обладает составным (из 18 шестиугольных сегментов) зеркалом 6,5 метров в диаметре с площадью собирающей поверхности 25 кв. м, которое даст возможность рассмотреть самые далекие объекты Вселенной. Для сравнения, Hubble располагает зеркалом размером 2,4 метра с собирающей поверхностью 4,5 кв. м.

Телескоп James Webb оснащен огромным пятислойным тепловым экраном, размеры которого сравнимы с теннисным кортом. Экран предназначен для защиты обсерватории от солнечных лучей, чтобы поддерживать температуру зеркала и приборов ниже минус 220 градусов для обеспечения условий работы в инфракрасном диапазоне излучения.

Планируется, что через 29 дней после запуска космический телескоп должен будет выйти в так называемую в точку Лагранжа L2, на расстоянии около 1,5 млн км от Земли, откуда он в середине 2022 года начнет полноценное выполнение своих задач.

Срок работы мощного космического телескопа рассчитан на 5-10 лет.