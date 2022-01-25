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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:08Заразились
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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 354,7 млн человек

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника достигло 354 788 076, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 5 604 501 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 71 709 180 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 868 512.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 39 578 547, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране - 489 937.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 24 142 032 человека, из них скончались 623 636.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 721,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 669 человек, Индии - 350, Бразилии - 2 901.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 января 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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