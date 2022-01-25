Корабли России и Китая провели совместное учение в Аравийском море

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Россия и Китай провели совместное военно-морское учение в западной части Аравийского моря, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Моряки двух стран отработали освобождение условно захваченного судна", - сообщили в Минобороны.

По словам военных, на учении российские корабли совместно с китайскими ВМС осуществили тактическое маневрирование, а также организацию досмотровых действий условно захваченного грузового судна.

В учении "Мирное море-2022" был задействован российский палубный вертолет. При помощи него военные отработали доставку условно раненного человека с российского корабля на китайский.

От российской стороны в маневрах участвовал отряд кораблей Тихоокеанского флота - ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома", сказали в Минобороны.

Военно-морские силы Китая были представлены ракетным эсминцем "Урумчи" и кораблём комплексного снабжения "Тайху".

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных.

Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, сказали в Минобороны.