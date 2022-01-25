Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:10Заразились
на 24.01В России 11 173 300+65 109В мире 354 717 844+3 339 729

Австралия выкупила авторские права на флаг аборигенов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти Австралии выкупили авторские права у создателя флага аборигенов континента, сообщает во вторник "Би-би-си".

"За последние 50 лет мы сделали произведение Гарольда Томаса (создателя флага - ИФ) своим собственным – мы маршировали под флагом аборигенов, стояли с ним и высоко поднимали его как свидетельство гордости", - цитирует Би-би-си слова министра по делам коренных народов Австралии Кена Уайатта.

По сообщениям СМИ, правительство в общей сложности заплатило более $14 млн, чтобы выкупить авторские права у Гарольда Томаса.

Причиной для такого шага австралийских властей стало давление со стороны групп аборигенов и позиция некоторых спортивных организаций, в частности, Австралийской футбольной лиги, которая стала отказываться платить за демонстрацию флага.

Гарольд Томас ранее подчеркивал, что заявил права на флаг, чтобы получать авторские гонорары за свои работы и предотвращать подделки, сделанные за рубежом.

"В будущем флаг останется символом не борьбы, а гордости и единства", - цитирует его слова Sydney Morning Herald.

Художник, коренной австралиец Гарольд Томас создал флаг – черно-красное полотнище с желтым кругом в центре – в 1971 году как символ протеста, со временем он стал основной эмблемой австралийских аборигенов.

Австралия

Новости

Произошел сбой электроснабжения по всему энергокольцу Центральной Азии

В Узбекистане, Киргизии и Казахстане начались перебои с электричеством

В Узбекистане, Киргизии и Казахстане начались перебои с электричеством

Корабли России и Китая провели совместное учение в Аравийском море

Корабли России и Китая провели совместное учение в Аравийском море
Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 354,7 млн человек

США продлили санкционный дедлайн для группы "ГАЗ" до 27 апреля

США продлили санкционный дедлайн для группы "ГАЗ" до 27 апреля

Южнокорейские СМИ сообщили о новом ракетном пуске КНДР

Что случилось этой ночью: вторник, 25 января

Лидер демократов в сенате попросил администрацию США провести брифинг по Украине

Лидер демократов в сенате попросил администрацию США провести брифинг по Украине

Истребитель F-35 потерпел крушение при попытке приземлиться на авианосец ВМС США

Киев назвал преждевременным решение об эвакуации членов семей дипломатов с Украины

Киев назвал преждевременным решение об эвакуации членов семей дипломатов с Украины
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });