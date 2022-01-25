Австралия выкупила авторские права на флаг аборигенов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти Австралии выкупили авторские права у создателя флага аборигенов континента, сообщает во вторник "Би-би-си".

"За последние 50 лет мы сделали произведение Гарольда Томаса (создателя флага - ИФ) своим собственным – мы маршировали под флагом аборигенов, стояли с ним и высоко поднимали его как свидетельство гордости", - цитирует Би-би-си слова министра по делам коренных народов Австралии Кена Уайатта.

По сообщениям СМИ, правительство в общей сложности заплатило более $14 млн, чтобы выкупить авторские права у Гарольда Томаса.

Причиной для такого шага австралийских властей стало давление со стороны групп аборигенов и позиция некоторых спортивных организаций, в частности, Австралийской футбольной лиги, которая стала отказываться платить за демонстрацию флага.

Гарольд Томас ранее подчеркивал, что заявил права на флаг, чтобы получать авторские гонорары за свои работы и предотвращать подделки, сделанные за рубежом.

"В будущем флаг останется символом не борьбы, а гордости и единства", - цитирует его слова Sydney Morning Herald.

Художник, коренной австралиец Гарольд Томас создал флаг – черно-красное полотнище с желтым кругом в центре – в 1971 году как символ протеста, со временем он стал основной эмблемой австралийских аборигенов.