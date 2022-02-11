В России разработают клавиатурные раскладки и шрифты для языков коренных народов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Правительство сообщило об утверждении плана мероприятий Десятилетия языков коренных народов, рассчитанного до 2032 года.

В план входит, в частности, разработка клавиатурных раскладок, шрифтов и мобильных приложений на национальных языках, создание виртуального музея малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, организация гастролей театральных коллективов.

Первым мероприятием Десятилетия станет всероссийский этнодиктант на языках коренных народов, который пройдет 18 февраля.

План также предусматривает проведение раз в три года всероссийских съездов преподавателей родного языка и литературы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Международное десятилетие языков коренных народов мира было провозглашено Генассамблеей ООН в 2019 году. Россия стала первым государством-членом ООН, приступившим к реализации этой инициативы.