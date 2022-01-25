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МИД Великобритании оценил вероятность отправки британских военных на Украину

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Отправка Великобританией своих войск на Украину для участия в боевых миссиях представляется маловероятной, заявила во вторник в парламенте глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Как уже говорил министр обороны, маловероятно, что такие обстоятельства будут иметь место", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности развертывания британских войск для участия в боевых операциях на Украине.

При этом она заверила, что Лондон упорно работает над получением Украиной оборонительных средств и над тренировкой украинских военных. Министр напомнила, что Великобритания обучила 20 тыс. человек соответствующего персонала на Украине.

Она добавила, что Лондон побуждает своих союзников также предпринимать шаги для укрепления обороны Украины. По ее словам, Великобритания играет ведущую роль в реагировании на ситуацию вокруг Украины.

Великобритания Украина

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